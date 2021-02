Rio recebe 17 pacientes com covid-19 vindos de Manaus

RIO - O Rio recebeu nesta quarta-feira, 3, 17 pacientes com covid-19 vindos de Manaus. A intenção é auxiliar a diminuir a sobrecarga no sistema de saúde da capital do Amazonas. Os pacientes, cujo grau da doença é considerado moderado, foram encaminhados ao Hospital Federal do Andaraí, na zona norte.

Os pacientes desembarcaram na Base Aérea do Galeão em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB). Nove ambulâncias realizaram o transporte até o hospital, e houve escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o ministério da Saúde, até o momento mais de 400 pacientes já foram transferidos de Manaus para diversos estados do Brasil.