Rio recebe novo lote de vacinas contra a covid-19 e retomará aplicação nesta quarta-feira

RIO - A vacinação da primeira dose contra covid-19 na capital do Rio de Janeiro, que estava suspensa desde a última sexta-feira, será retomada nesta quarta-feira, 28, depois que o Estado recebeu um novo lote de imunizantes do Ministério da Saúde. De acordo com o novo calendário, pessoas com 34 anos já podem se vacinar nesta quarta-feira.

Segundo o prefeito Eduardo Paes (PSD), se não houver mais atrasos na entrega de imunizantes pelo governo federal, nas próximas três semanas todos os moradores da cidade com mais de 18 anos já terão recebido a primeira dose.

A Secretaria Estadual de Saúde começou a distribuir nesta terça-feira, 27, 580 mil doses recebidas do governo federal entre os 92 municípios. Este volume é suficiente para garantir a primeira dose da vacina até o fim desta semana.

O Estadão mostrou nesta segunda-feira, 26, que, com milhões de doses de vacinas contra a covid-19 em estoque, o Ministério da Saúde ficou seis dias sem realizar nenhuma entrega do imunizante aos Estados e municípios, levando ao menos nove capitais a suspenderem a aplicação da primeira dose.

Belém, Rio, Salvador, João Pessoa, Campo Grande, Florianópolis, Maceió, Natal e Vitória interromperam a oferta da vacina a novos públicos e mantiveram apenas a segunda dose nesta segunda-feira. Em outras duas capitais – Goiânia e Cuiabá -, a vacinação era limitada por causa dos estoques baixos. /COLABORARAM FABIANA CAMBRICOLI E JOSÉ MARIA TOMAZELA