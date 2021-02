Rio retoma vacinação contra a covid-19 nesta quinta-feira

RIO — Suspensa desde a semana passada por falta de imunizantes, a vacinação contra a covid-19 no Rio será retomada nesta quinta-feira, 25. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes (DEM), em uma publicação no twitter.

O programa de vacinação na capital fluminense prevê imunização aos idosos em ordem decrescente de idade. Assim, na quinta-feira, será a vez dos que tem 82 anos. Na sexta, os idosos com 81, e no sábado, os com 80. A partir daí, a sequência da campanha de vacinação dependerá da chegada de um novo lote de imunizantes.

A vacina será aplicada nos drive-thrus da UERJ, próximo ao Maracanã, e no Parque Olímpico da Barra, além dos postos de saúde do município.

País atinge a marca de seis milhões de vacinados

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou a 6.087.811 nesta terça-feira, 23, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. O número de imunizados representa 2,87% da população brasileira.

Outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a segunda dose, que chegou a 1.429,618 pessoas (0.68% da população).