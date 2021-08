Rio suspende repescagem da vacinação para menores de 40 anos

RIO - Com quantidade insuficiente de doses, o Rio suspendeu provisoriamente a repescagem de vacinação contra a covid-19. Nesta terça-feira, 31, a capital fluminense está realizando a primeira dose apenas para meninos com 16 anos, além de gestantes, puérperas, pessoas com deficiência a partir de 12 anos, ou adultos com mais de 40 anos.

A repescagem para quem tem 39 anos ou menos está indefinida. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ela ficará suspensa "até a entrega de novas doses por parte do Ministério da Saúde".

Decreto municipal estabeleceu que, a partir do próximo dia 15, somente pessoas com a vacinação em dia contra a covid-19 poderão acessar estabelecimentos de uso coletivo, como clubes e academias de ginástica. A medida passaria a vigorar já nesta quarta-feira, 1º de setembro, mas foi adiada devido à instabilidade no sistema ConecteSUS, que emite os certificados de vacinação.