Rio tem a terceira morte confirmada pelo novo coronavírus

RIO - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou neste sábado, 21, a terceira morte pelo novo coronavírus no estado. A terceira vítima é um idoso, morador de Petrópolis, região Serrana. Os dois primeiros óbitos no estado foram registrados esta semana em Miguel Pereira e Niterói.

Até o momento, o estado do Rio registra 110 casos confirmados da doença, distribuídos nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (89), Niterói (10), Petrópolis (3), Barra Mansa (1), Guapimirim (1) e Miguel Pereira (1). Há ainda três (3) estrangeiros confirmados para a Covid-19, além de dois (2) casos com o local de residência em investigação.

Para tentar conter o avanço da doença no Estado, o governador Wilson Witzel decretou uma série de medidas de restrição de circulação de pessoas. Entre elas, está a restrição do transporte de passageiros, por terra e ar, entre o Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal. Witzel também suspendeu o transporte intermunicipal de passageiros entre as cidades da Região Metropolitana e a capital fluminense. A restrição não se aplica a trens e barcas, mas que operam em um esquema diferenciado.

O governo do Estado do Rio também proibiu eventos e atividades com a presença de público, como shows, eventos esportivos e mesmo festas particulares em salões. Cinemas e teatros devem permanecer fechados, assim como atrações turísticas como o monumento do Cristo Redentor e o bondinho do Pão de Açúcar.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

O Ministério da Saúde declarou nesta sexta-feira, 20, estado de transmissão comunitária do novo coronavírus em todo o Brasil. A ação tem a intenção de unificar ações em todos os Estados e tornar mais restritivas as medidas de contenção do covid-19, como a restrição da circulação de pessoas acima de 60 anos.

Os Estados que já registraram a transmissão comunitária, também conhecida como sustentada, são Rio, Minas, Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.

No balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta sexta, o País já tem 11 mortes relacionadas ao novo coronavírus e outros 904 casos confirmados da doença. Com esse novo caso, o número chega a 12.

