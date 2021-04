Rio vacina 94,1% dos idosos e vê cair a zero surtos de covid em instituições de longa permanência

A Prefeitura do Rio informou que concluiu a primeira etapa de vacinação contra a covid-19 para idosos no sábado, 24, com índice de imunização de 94,1% nessa faixa etária. A meta no início da campanha era vacinar pelo menos 90%.

Moradores de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) estiveram entre os primeiros a serem vacinados, e segundo dados da Prefeitura o resultado já pode ser visto: não houve nenhum novo surto de covid-19 nessas instituições no mês de abril. Em comparação, foram registrados sete surtos em janeiro, quatro em fevereiro e dois em março.

Apesar dos bons números, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta para que a população mantenha os cuidados e pede para que os idosos que ainda não tenham se vacinado procurem os postos de saúde "o mais rápido possível".