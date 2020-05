Rio vai intensificar fiscalização de quarentena; ir a aglomeração será crime de desobediência

RIO - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), anunciou nesta terça-feira, 5, que vai aumentar a fiscalização para punir quem está descumprindo as medidas de isolamento social decretadas pelo governo do Estado. Agora, a ordem é que a Polícia Militar feche estabelecimentos que estejam abertos sem autorização ou permitindo aglomerações. Pessoas flagradas em aglomerações serão levadas para delegacias e autuadas pelo crime de desobediência.

A decisão de intensificar a fiscalização foi tomada durante reunião de Witzel com representantes do Ministério Público (MP-RJ) e da Defensoria Pública do Estado do Rio.

Segundo Witzel, nos últimos dias houve aumento da população nas ruas. O isolamento estaria sendo respeitado por apenas 40% da população. O governador reforçou o pedido para que as pessoas só saiam de casa para serviços essenciais, como compra de alimentos ou ida ao médico.

"Estamos intensificando essas medidas para impedir que a população se contamine e tenhamos mais pessoas indo para os hospitais públicos e privados, que estão no seu limite de atendimento", disse o governador.

A decisão de Witzel ocorre um dia depois que ele recebeu de um grupo de aproximadamente dez profissionais renomados de Saúde uma carta pedindo a radicalização do isolamento social no Estado para conter o avanço do coronavírus. As medidas, discutidas durante reunião na última quinta-feira, 30, incluem o bloqueio de estradas e a proibição efetiva da circulação de pessoas e veículos, que têm aumentado nas últimas semanas.