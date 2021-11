Rio zera internações por covid na rede municipal e faz mutirão para vacinar atrasados

RIO - A prefeitura do Rio de Janeiro informou que não há mais pacientes internados por covid-19 na rede municipal de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde promove neste sábado, 20, um mutirão convocado pelo Ministério da Saúde para vacinação de quem está com a segunda dose da vacina em atraso.

Considerando toda a rede pública de saúde, o município do Rio tem 32 internados por covid-19, segundo os dados da prefeitura atualizados às 10h30 deste sábado.

"Nesta semana de cada 100 testes de covid-19 realizados somente 2 foram positivos. É o menor índice de positividade desde o início da pandemia graças a adesão à vacina", escreveu o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, em uma rede social.

Nesta semana de cada 100 testes de COVID-19 realizados somente 2 foram positivos. É o menor índice de positividade desde o início da pandemia graças a adesão à vacina. @Prefeitura_Rio @Saude_Rio pic.twitter.com/8PbsT56icQ — Daniel Soranz (@danielsoranz) November 19, 2021

Os postos de vacinação do município funcionam de 8h às 17h neste sábado para receber os moradores acima de 12 anos que estão com a segunda dose da vacina em atraso e também imunizar com a dose de reforço a população adulta que tomou a segunda dose há mais de cinco meses.

Segundo os dados do Painel Rio Covid-19, atualizado às 11h deste sábado, entre a população adulta na cidade, 95,2% já foram imunizados contra a doença. Se considerados também os adolescentes, 89,1% das pessoas acima de 12 anos completaram já o ciclo de imunização contra a covid-19. O resultado equivale a 76,4% da população total do município já vacinada contra a doença.

A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que quase 1,038 milhão de pessoas receberam a dose de reforço da vacina, entre eles idosos e públicos prioritários, como profissionais de saúde. O município do Rio já aplicou ao todo aproximadamente 11,985 milhões de doses da vacina contra a covid-19.