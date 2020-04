Riscos da covid-19 para pacientes obesos são tema de live do ‘Estado’

A obesidade é considerada pelo Ministério da Saúde o principal fator de risco nas vítimas da covid-19 com menos de 60 anos. Nesta quinta-feira, 30, a endocrinologista Milena Teles, do Fleury Medicina e Saúde, vai explicar as razões disso e tirar dúvidas sobre a relação entre obesidade e o novo coronavírus em transmissão ao vivo. A live ocorre no canal do Youtube do jornal e nas redes sociais, às 16 horas.

Os leitores podem participar ao vivo nos comentários e também com o envio prévio das perguntas, que deve ser feito por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavirus, espaço no Facebook para discussão e troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

As transmissões ao vivo do jornal sobre o novo coronavírus estão em sua sétima semana. São dezenas de especialistas entrevistados, abordando desde os aspectos médicos até como a pandemia altera o modo de viver. Essa semana já foram temas de transmissão o contágio do novo coronavírus, como a pandemia afeta a qualidade de nosso sono e a adaptação da educação infantil para o ensino a distância.

O jornal disponibilizou seus principais conteúdos sobre a epidemia gratuitamente aos leitores que não são assinantes. Foi criado também Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema.