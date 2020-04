Robô da OMS para fornecer informações no WhatsApp sobre o coronavírus ganha versão em português

O robô lançado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para fornecer informações confiáveis enviadas pelo WhatsApp sobre a pandemia do novo coronavírus também está disponível em português. A ferramenta é gratuita e foi desenvolvida em parceria da OMS com o Facebook e o WhatsApp.

Autoridades dos cinco continentes e diretores da OMS têm manifestado preocupação com a disseminação de informações falsas que possam incentivar as pessoas a tomarem decisões erradas para tratar o coronavírus. De acordo com a instituição, o serviço de mensagens tem potencial para atingir 2 bilhões de pessoas no mundo, de líderes governamentais a profissionais de saúde, familiares e amigos.

"O objetivo da OMS é alcançar o maior número possível de pessoas com informações confiáveis ​​sobre saúde por meio de tecnologia digital inovadora. As informações são poderosas e podem ajudar a salvar vidas durante esta pandemia", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Como funciona

Para se cadastrar, basta mandar a mensagem 'Oi' para o número +41 22 501-7735​ ou clicar neste link. Em seguida, o usuário receberá uma resposta com as possibilidades oferecidas pela ferramenta. Há números atualizados dos casos de coronavírus, dicas de como se proteger, perguntas mais feitas, orientações para viagens e notícias. Outra opção é saber se uma informação é falsa ou verdadeira.

Nesse caso, a OMS ressalta, por exemplo, que não existe nenhum medicamento específico e recomendado na prevenção e no tratamento do novo coronavírus, e alerta que pessoas de todas as idades podem ser afetadas, não só os mais velhos. Também é possível compartilhar o serviço com contatos e doar recursos para a Organização Mundial da Saúde, que gere o Fundo Solidário de Resposta à covid-19.

Para Entender O que é e para que serve a Organização Mundial da Saúde (OMS) OMS cria os padrões mais importantes da área da saúde; caráter mais importante é técnico-científico

Com 7 mil funcionários em 150 países, a OMS tem papel fundamental na elaboração de padrões internacionais na área de saúde pública e estimula a cooperação internacional entre as nações. A entidade cria os padrões mais importantes da área da saúde e atua em assuntos tão diferentes quanto poluição, obesidade infantil, saúde mental, doenças infecciosas e estabelece listas de medicamentos essenciais.