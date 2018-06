Roraima confirma 5.750 casos de malária no primeiro trimestre

BOA VISTA - A Secretaria de Saúde de Roraima confirmou 5.750 casos de malária em todo o Estado no período de 1º de janeiro a 30 de março deste ano. Do total, 2.040 são importados de outras unidades federativas ou de outros países. Na semana passada, a pasta havia informado que grande parte dos casos de malária notificados no Estado são provenientes da Venezuela.

“Os dados são preocupantes, e o Estado tem intensificado ações para combater a doença”, informou a secretaria, por meio de nota.

Em 2016, foram registradas quase 9 mil casos de malária em Roraima, enquanto, em 2017, o número subiu para mais de 14 mil notificações.

Capacitação

No dia 17, diante do aumento expressivo de casos, foi promovido um encontro para treinamento de agentes de endemias, secretários municipais, profissionais da atenção básica, microscopistas e bioquímicos. A proposta foi discutir ações para melhorar o diagnóstico, tratamento e controle da doença nos 15 municípios do Estado.