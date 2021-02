Roraima reabre hospital de campanha e tem pico de ocupação de leitos

Diante do aumento de casos e mortes pela covid-19 em Roraima, o Estado decidiu reativar um hospital que funcionou como unidade de campanha no ano passado. Com a reabertura do espaço, agora chamado Hospital Estadual de Retaguarda, Porto Velho ganhou mais 120 leitos clínicos. A rede de saúde, no entanto, continua sob forte pressão. Vizinho ao Amazonas, Roraima teme sofrer colapso semelhante e também a chegada da nova variante do coronavírus, identificada pela primeira vez em Manaus.

O percentual de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) permaneceu acima dos 60% durante a última semana, com pico para uso dos no final de semana. O boletim da Secretaria Estadual da Saúde aponta que, inicialmente, o percentual de ocupação dos leitos de UTI era de 78% (domingo e segunda), passando para 64% (terça) e 66% (quarta), para depois voltar a subir para 74% (quinta) até 100% (sexta e sábado). No domingo, o índice permaneceu alto com 94%.

Avaliando somente a abertura de novas vagas, os dados do boletim apontam que na semana passada eram 60 leitos de UTI, 16 leitos para atendimento semi-intensivo e 287 leitos clínicos, entre adultos, crianças e recém-nascidos. No domingo, 31, eram 70 leitos de UTI, 15 semi-intensivos e 445 clínicos. O Estado também anunciou no domingo, 31, a abertura de mais 12 leitos de UTI no Hospital Geral de Roraima (HGR), fazendo o total de leitos de UTI subir para 82.

A expectativa é que a transferência de pacientes inicie neste sábado, dia 30, após avaliação do NIR (Núcleo Interno de Regulação) do HGR.#RoraimaContraoCoronavírus pic.twitter.com/EYmlKDgcv1 — Governo de Roraima (@govroraima) January 29, 2021

O monitor de sistema eletrônico de segurança Warleson de Araújo, de 27 anos, foi uma das pessoas que procuraram a rede estadual de saúde nos últimos dias para atendimento. O jovem se cuidava em casa até piorar e precisar de oxigênio.

Ele explica que, no HGR, onde se concentram os atendimentos de covid no Estado, esperou algumas horas para fazer a triagem por causa da alta demanda e a ocupação de pessoas nos corredores, algumas à espera de vaga. Foram necessárias mais algumas horas para conseguir um leito.“As pessoas estão sendo medicadas e alimentadas nos horários corretos, só que às vezes tem um pouco de dificuldade para fazer um atendimento, uma fisioterapia”, declarou.

O médico infectologista Joel Terra, que atua no HGR, explica ainda que houve uma melhora nos últimos dias por causa da expansão progressiva do número de leitos, mas a unidade de saúde ainda necessita de pontos de oxigênio. “Não sabemos como vai se portar esse aumento de casos graves nas próximas semanas, então é preciso de mais leitos. Há a necessidade de reforçar todas as unidades do interior com leitos de UTI e de casos moderados. Faltam também treinamento e mais profissionais, com melhor remuneração nas emergências e unidades de terapia intensiva”, declarou o profissional. Procurada, a gestão estadual não se manifestou.

O governo roraimense e a prefeitura de Boa Vista adotaram medidas para evitar a circulação de pessoas, como o fechamento de comércios de alimentos a partir das 15h e nos finais de semana, podendo funcionar só em serviço de delivery. Também foi implementado toque de recolher a partir das 22h (na capital e outros municípios como Bonfim, Pacaraima e Rorainópolis), além da suspensão da reabertura das escolas públicas e particulares.

As aulas na rede privada haviam retornado em algumas escolas no início da última semana, mas foram suspensas pela gestão municipal. Já na rede pública, estavam previstas para voltar nesta segunda-feira 1º, e também foram suspensas. Não estão sendo oferecidas nem mesmo atividades remotas.