Roraima tem apenas um leito de UTI disponível para tratamento de covid

Com o sistema público de saúde no limite para o atendimento a pacientes de covid-19, o estado de Roraima tem apenas um leito de unidades de terapia intensiva destinados a adultos disponível para o tratamento da doença, segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde desde sábado, 6. Na comparação com sexta-feira, Roraima tem hoje 220 casos a mais que o relatório do dia anterior. O estado tem agora 75.712 diagnósticos confirmados da doença.

O número de mortos é de 896, sem alteração em relação a sexta-feira,5. O único leito de unidade de terapia intensiva disponível fica no Hospital Geral de Roraima, na capital Boa Vista. A unidade de saúde concentra todos, um total de 62, leitos de UTI de seis hospitais citados pela Secretaria de Estado de Saúde no boletim epidemiológico.