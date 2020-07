Rosely Sayão dá dicas sobre convívio familiar na quarentena em live do 'Estadão'

Com o convívio forçado na quarentena provocada pela pandemia do novo coronavírus, algumas famílias relataram um aumento nas brigas. Outras notaram um fortalecimento dos laços. O que diferencia esses casos? Como manter a convivência amigável e fortalecer o companheirismo familiar?

Nesta terça-feira, 14, o Estadão conversa com a psicóloga, consultora educacional e colunista do jornal, Rosely Sayão, para tirar dúvidas dos leitores sobre o tema. A transmissão acontece às 16h, no Facebook do jornal.

É possível participar da discussão pelos comentários da transmissão e também previamente, enviando suas perguntas por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavírus, espaço no Facebook para troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

