Rosely Sayão discute como mães podem lidar com rotina multitarefa na quarentena

Com a pandemia do novo coronavírus, as mães tiveram de se tornar multitarefa para conseguir lidar com as demandas do trabalho, exacerbadas pelo home office, o fim das fronteiras entre ambiente de trabalho e doméstico e a rotina dos filhos.

A igualdade nessas responsabilidades ainda está longe. As mulheres que exercem atividade remunerada dedicam quase o dobro de tempo em tarefas domésticas do que os homens. Com o retorno do trabalho presencial, as mães ainda têm de se preocupar com a falta de ambientes para deixarem seus filhos, gerando ainda mais medo de possíveis demissões.

Como essa necessidade de se desdobrar afeta o psicológico dessas mulheres? Como a falta de apoio dos homens podem afetar a organização as tarefas? o Estadão recebe nesta terça-feira, 1, a psicóloga e colunista do jornal Rosely Sayão para discutir o tema. A transmissão ocorre no Facebook do jornal, às 16h.

É possível participar da live enviando suas dúvidas e comentários por meio do grupo “Vem pensar com a gente”, espaço no Facebook para diálogo do jornal com seus leitores.