Rosely Sayão discute divórcios da quarentena em live do Estadão

O convívio forçado causado pela pandemia do novo coronavírus vem gerando um aumento no número de pedidos de divórcio. Apenas entre maio e junho deste ano, os divórcios consensuais cresceram 18,7%, de acordo com levantamento do Colégio Notarial do Brasil (CNB). O que motiva essas separações? Qual a melhor forma de reorganizar a família nesse momento? Como preservar os filhos e adaptar uma rotina que já passa por alterações pela pandemia?

Nesta terça-feira, 28, o Estadão aborda esse assunto em uma transmissão ao vivo com a psicóloga e colunista do jornal Rosely Sayão, em entrevista que será feita pelo repórter Paulo Favero. A live acontece nas redes sociais do jornal, às 16h.

