Rosely Sayão discute os impactos da quarentena nos adolescentes em live do Estadão

A adolescência é um período de transformações. A quarentena pode impactar esse grupo diretamente na capacidade de relacionamento com outras pessoas, no desempenho escolar e em aspectos da saúde mental. Como pais e adolescentes podem lidar com essas questões? A tecnologia ajuda ou atrapalha? Quais as dicas para driblar a rotina?

Leia Também Adolescentes driblam tédio e rotina restrita

Nesta terça-feira, 11, a psicóloga e colunista do Estadão Rosely Sayão tira dúvidas dos leitores sobre como lidar com esses jovens. Ela também vai abordar a questão da volta às aulas. A transmissão é às 16h, no Facebook do jornal.

É possível participar da live enviando suas dúvidas e comentários por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavírus, espaço no Facebook para troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores.

Às segundas e quintas, o Estadão realiza transmissões ao vivo sobre assuntos relevantes relacionados ao novo coronavírus. Durante a pandemia, o jornal disponibilizou seus principais conteúdos gratuitamente aos leitores que não são assinantes.

Os leitores podem acompanhar também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema, a cobertura em tempo real e os podcasts.