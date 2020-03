Rosely Sayão responde dúvidas sobre crianças e quarentena

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

Como lidar com as crianças neste período de isolamento? A psicóloga e consultora educacional Rosely Sayão responde essa e outras dúvidas enviadas pelos leitores em transmissão ao vivo do jornal, nesta terça-feira, 24. A live será realizada em nossas redes sociais e no Youtube.

Rosely é colunista do Estadão desde 2019. Em sua coluna aborda temas ligados ao desenvolvimento infantil.

As perguntas podem ser enviadas por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavirus (clique aqui para entrar), espaço no Facebook para discussão e troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

As transmissões ao vivo são parte da cobertura especial do Estadão sobre a pandemia. Na primeira semana da iniciativa, o jornal teve como tema crianças, a transmissão do vírus, home office, pacientes oncológicos e direitos do consumidor.

O jornal disponibilizou seus principais conteúdos sobre a epidemia gratuitamente aos leitores que não são assinantes. Foi criado também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema.