Saiba como se prevenir da dengue

A temperatura elevada e a grande quantidade de chuva registradas mesmo após o verão propiciam condições favoráveis para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O transmissor da dengue, zika e chikungunya apresenta alta infestação em muitos municípios do País e o no número de pessoas infectadas cresceu com relação ao ano passado.

O vírus tipo 2 da dengue já é o mais presente este ano, o que explica em parte o aumento no número de casos da doença. A última vez que este vírus apareceu com força foi em 2002. Por isso, uma grande parcela da população estaria sensível a ele.

Saiba como fazer a prevenção adequada ao mosquito:

Prevenção pessoal

Calças e camisetas de manga comprida minimizam a exposição da pele e podem proporcionar proteção contra picadas. Por isso, seu uso pode ser recomendado durante surtos, de acordo com o Ministério da Saúde.

Além disso, repelentes e inseticidas também devem ser usados, uma vez que afastam os mosquitos. Mosquiteiros também são aconselhados, embora seja importante ressaltar que o mosquito Aedes aegypti é mais ativo durante o dia.

Prevenção para sua casa

A melhor forma de evitar a transmissão da dengue é combater a proliferação do Aedes aegypti. Para isso, o importante é eliminar possíveis locais de armazenamento de água:

Mantenha a caixa d’água fechada

Mantenha tonéis e barris d’água tampados

Lave semanalmente os tanques utilizados para armazenar água com escova e sabão

Encha até a borda os pratos das plantas com areia

Coloque no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água

Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada

Mantenha as calhas limpas

Não deixe água acumulada sobre a laje

Há vacina contra a dengue?

No momento, só existe uma vacina contra dengue registrada na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que está disponível na rede privada. De acordo com o Ministério da Saúde, ela é usada em três doses no intervalo de um ano e só deve ser aplicada em pessoas que já tiveram pelo menos uma infecção por dengue, segundo o fabricante, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Anvisa.