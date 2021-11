Saiba o que fazer para amenizar os sintomas da menopausa

O que posso fazer para que minha menopausa seja menos severa?

Beatriz Silveira

São Paulo

Responde Bruna Oneda, educadora física especialista em menopausa

A primeira coisa é a informação. É preciso entender que essa é uma fase que exige certos cuidados, afinal a mulher passará por diversas alterações. Esse é um período importante na vida dela, no qual é becessário aceitar seu processo de envelhecimento. O que não quer fizer prolongar o preconceito que existe desde antigamente que nessa fase as mulheres já são velhas, não produtivas economicamente, etc. Sem o conhecimento, ela acaba ignorando os sintomas, que são mais de 100, e isso diminui muito a qualidade de vida dela. Se ela conhece, conseguirá um tratamento mais efetivo.

Um dos mais recomendados é a reposição hormonal. Claro que existem contraindicações para quem já teve câncer, alteração cardiovascular, como uma trombose, casos específicos. Mas para a grande maioria ela é segura e garante uma melhora muito grande nos sintomas, como as ondas de calor e dores no corpo. Existem também alterações importantes no próprio metabolismo, o que traz não só uma questão estética mas também ligada ao vigor, disposição.

Mas o que estudos científicos mostram é que a mulher que tem um estilo de vida mais saudável terá menos sintomas. Um mulher que não se movimenta vai ter mais dores do que outra que está fisicamente mais ativa. Por isso, é importante se cuidar.

A progressão dos exercícios deve ser lenta, para que a mulher não se frustre ou se machuque, e deve se basear em quatro pilares: alongamento, equilíbrio, aeróbica e exercícios com peso. Não adianta fazer um ou outro, é preciso que seja um conjunto dos quatro.

Apesar de não ser intuitivo achar que o exercício vai aliviar o calor, a ideia é que no resto do dia ela sinta menos ondas e menos dor, mesmo suando e se esforçando um pouco mais na hora da atividade.

