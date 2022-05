Saiba qual a importância do descanso para a prática de exercícios

“Qual a importância de ter um dia de descanso na semana para quem pratica exercícios?"

Thiago Mello, Goiás

Responde Marcos Rocha, personal trainer

De maneira geral, o descanso é importante para a recuperação do corpo. Quando a gente faz um treino, corrida, o que for, o músculo sofre um processo inflamatório e o descanso vai ser utilizado para reconstruir as fibras musculares que foram rompidas.

Então o corpo precisa dessas 24h para se recuperar, colocar tudo no lugar, eliminar os radicais livres, as toxinas do corpo e dar uma folga para a articulação - que normalmente é a região que mais sofre.

O segundo ponto muito importante é a liberação hormonal. Afinal, os hormônios do nosso corpo são liberados durante o sono , principalmente na fase do sono profundo - o mais difícil de chegar e o que a gente fica pouco tempo, pois a maioria dos brasileiros não dormem 8 horas.

Então esse sono, esse descanso vai fazer com que seu corpo libere todos os hormônios de formas adequadas. Uma noite mal dormida acarreta em disfunções hormonais. E isso além de gerar cansaço, falta de concentração e afetar o cognitivo, também pode instigar crises de saúde como ansiedade, depressão, diminuição do apetite.

O tanto de descanso vai depender muito da modalidade do esporte e do nível em que a pessoa está. Aquelas que treinam com muita intensidade, seis vezes por semana, por exemplo, normalmente escolhem um dia para deixar em off. Já quem tem um nível mais baixo de treinamento, pode fazer atividades físicas um dia sim e outro não.

Isso é importante também, principalmente para os iniciantes – assim, há tempo para o corpo se adaptar e não sofrer tanto com dor ou cansaço pós-treino. Dessa forma, fica mais difícil desistir da prática regular da atividade física e com o tempo, a gente vai aumentando a frequência.

