Saiba se alimentos como açaí e guaraná devolvem a energia para o corpo

Alguns alimentos (como açaí e guaraná, por exemplo) devolvem, de fato, energia para o corpo?

Otávio Reis

São Paulo

Responde Sheila Silva, nutricionista do Grupo Fleury

O alimento é como um combustível que a gente coloca dentro do nosso carro. Pode ser um combustível de qualidade ou não, dependendo daquilo que comemos. O açaí, por exemplo, tem sua maior fonte de energia pela presença das gorduras boas, que ajudam a aumentar o HDL (o colesterol bom). Ele pode ser usado para potencializar a energia, em especial para praticantes de atividade física.

O carboidrato é a nossa maior fonte de energia. Se for consumido de forma adequada, em um pão ou fruta, ele pode ser uma boa fonte de energia. Mas se o consumo for de maneira exagerada, isso vai fazer com que nosso corpo acumule mais gordura, o que terá um efeito negativo.

Existe outro tipo de energia que podemos oferecer para o corpo: aquela que garante mais foco e concentração. O guaraná, por exemplo, tem esse poder estimulante pela alta concentração de cafeína. Mas é preciso ter atenção, pois o fruto causa um efeito analgésico, e dor e cansaço são sinais naturais do organismo que indicam que você precisa parar.

A quantidade dos elementos energéticos vai depender se a pessoa está no peso ideal, da rotina de atividade física, da dieta do dia a dia. Caso não se tenha essas informações, o ideal é fazer o consumo moderado. As bebidas com cafeína e taurina demandam um pouco mais de cuidado porque podem atuar em questões cardiovasculares e na ansiedade.