Saída de cubanos pode levar a aumento de 37 mil mortes, diz Opas

BRASÍLIA - O fim da atuação de profissionais cubanos no programa Mais Médicos pode gerar um aumento de 37 mil mortes de crianças menores de cinco anos até 2030, mostram resultados preliminares de um estudo encomendado pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). O número é um pouco menor do que o estimado se todo o programa chegasse ao fim. Neste caso, o cálculo é de que o País teria, em 11 anos, 42 mil mortes a mais dentro nessa faixa etária.

Apresentado pelo coordenador do Mais Médicos da Opas, Gabriel Vivas, o trabalho foi encomendando no ano passado. Antes, portanto, do anúncio do fim da cooperação entre Brasil e Cuba. O estudo teve como ponto de partida os ganhos nos indicadores alcançados na saúde do País desde a implantação do programa, em 2013.

No primeiro ano, a cobertura no programa Saúde da Família passou de 59,6% para 66,9%. Em 2017, 70% da população tinha acesso ao serviços.Até o rompimento do governo cubano, o Mais Médicos contava 8.556 profissionais recrutados pelo acordo de cooperação - o equivalente a 51,21% da força de trabalho.

Renato Tasca, integrante da Opas no Brasil, diz ser necessária a confirmação dos dados apresentados nesta terça-feira, 27. Mas levanta uma hipótese para o impacto significativo da atuação de profissionais cubanos no Mais Médicos estimada pelo trabalho. “Eles atuavam em regiões onde a carência na assistência era muito significativa. Nesses locais, crianças morriam por diarreia, por falta de assistência básica.”

Algo diferente do que ocorre em cidades maiores. “Ali crianças morrem de doenças que exigem atendimento especializado”, diz Tasca. “No primeiro caso (cidades pobres), a assistência dada pelos profissionais era essencial. No segundo (cidades maiores), residual.”

As afirmações foram feitas durante o lançamento do Relatório 30 anos de SUS - Que SUS para 2030?, preparado pela Opas. No estudo, foram dedicadas 20 páginas para a análise do Mais Médicos. Além da expansão da cobertura na assistência básica, o relatório mostra que dos municípios que tiveram um aumento de mais de 15% nos médicos em atuação por causa do programa, houve uma redução de internações de 8,3%, passados dois anos da iniciativa. No terceiro ano, a redução foi de 13,6%.