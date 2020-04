Samu atende mais de cem chamados diários por suspeita de coronavírus em SP

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade de São Paulo atendeu o equivalente a 109 chamados por dia referentes a casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, de 1º de março a 24 de abril, foram 5.998 atendimentos dessa natureza.

Os dados foram divulgados pela pasta em meio a um comunicado sobre a atividade do Samu. O Estado informou mais cedo que a Prefeitura desistiu de usar os funcionários do serviço de urgência para verificação de óbito, atribuição que vinha sendo contestada pelos servidores. Eles acreditavam que a atividade consumia recursos que deveriam estar voltados aos atendimentos de emergência. Agora, a gestão Bruno Covas (PSDB) diz que contratará equipes específicas para constatar os óbitos em residência.

De acordo com a pasta, o volume total de atendimentos nos últimos meses tem sido superior na comparação com o mesmo período do ano passado. No mês passado, o número de atendimentos foi 11,1% maior. No mês de abril, o aumento diário constatado foi de 30%. O Estado registrou 198 mortes em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas, segundo informado pelo governo paulista. O total de óbitos chegou a 2,2 mil.