São Paulo abre Virada da Saúde com evento no Parque Ibirapuera

A 5ª edição da Virada da Saúde em São Paulo foi aberta na manhã deste domingo, 7, com um evento no Parque Ibirapuera. A programação, que comemora o Dia Mundial da Saúde, vai até o próximo domingo, 14. O encerramento será no Parque do Carmo.

A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde e tem o objetivo de conscientizar a população sobre o impacto de hábitos saudáveis para a qualidade de vida e prevenção de doenças. Estruturadas em quatro eixos principais (médico-assistencial, bem-estar, cultura e educação), as atividades de hoje ocorrem na Arena de Eventos, perto do Museu Afro.

Nesse local foram instaladas tendas para imunização contra febre amarela, aferição da pressão arterial e de saúde mental, saúde nutricional, saúde da mulher, saúde da pessoa idosa e zoonoses. As pessoas que passaram pelo Ibirapuera nesta manhã puderam também fazer atividades de tai chi chuan e aulas de zumba.

"Despertar no público o desejo de adotar um estilo de vida mais saudável, aproximar a população do tema saúde, promover a saúde em múltiplos espaços da cidade, e construir um ambiente saudável e sustentável para todos são alguns dos objetivos que justificam e consagram a promoção da Virada da Saúde", declarou Wilson Pollara, secretário municipal de Saúde de São Paulo.

Durante toda a semana (9 a 13 de abril), o Instituto Suel realizará, na Câmara Municipal de São Paulo (CMSP), testes de acuidade visual, tonometria de sopro (mede a pressão intraocular) e avaliação em lâmpada de fenda com médico oftalmologista para identificar possíveis doenças oculares. A CMSP fica no Viaduto Jacareí, 100.

Além da abertura do evento, neste sábado também tem início as "Viradinhas" da Saúde". Até o próximo dia 15, as cinco coordenadorias regionais de Saúde (Norte, Sul, Leste, Oeste e Sudeste), além dos hospitais da Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) e o Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM) realizam ações de conscientização de saúde com a distribuição de panfletos educativos; ações de prevenção propriamente dita, como testes de glicemia, hepatite, ISTs, etc; vacinação, além de diversas atividades físicas e lúdicas.

A programação da Virada da Saúde pode ser consultada na página da Prefeitura de São Paulo. / COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA BRASIL