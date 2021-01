São Paulo anuncia novas medidas contra o coronavírus; acompanhe

As mais de 5.000 escolas públicas da rede estadual de São Paulo passarão a abrir diariamente para oferecer merenda para os alunos mais vulneráveis da rede. Eles poderão almoçar todos os dias e, quando forem para lá, devem retirar kits de atividades. A medida foi anunciada pelo governador João Doria (PSDB), conduz mais uma entrevista coletiva para anunciar medidas de enfrentamento ao coronavírus adotadas pelo governo de São Paulo. A coletiva ocorre no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, zona oeste da cidade.

Os técnicos da área da saúde confirmaram que estão analisando postergar a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac para acelerar o total de pessoas que vão receber a segunda dose do imunizante. O intervalo entre a primeira e a segunda dose deveria ser entre 14 e 28 dias, segundo os estudos de eficácia da vacina. "O total de doses recebido pelo governo do Estado de São Paulo ainda é sequer suficiente para esgotar todo o público alvo dos profissionais de saúde. A abrangência da vacinação neste momento depende de ampliação de disponibilidade de doses por parte do Ministério da Saúde", disse o secretário-executivo da Saúde, Eduardo Ribeiro.

Acompanhe a coletiva:

A medida de beneficiar 770 mil dos 3,5 milhões de estudantes da rede. “Esta medida começa a partir de 1º de fevereiro e mostra a visão, o cuidado e o zelo especialmente aos alunos mais vulneráveis”, disse o governador.

O secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, destacou que, na atual fase da quarentena, a presença dos alunos nas escolas não é obrigatória, “mas a escola ficará aberta”. Cerca de 150 mil profissionais das escolas estão sendo capacitados para o retorno às aulas, previsto para fevereiro.

Doria anunciou nesta terça-feira, 26, que uma nova remessa de insumos para a produção de mais doses da vacina contra a covid-19, produzida pelo Instituto Butantan, deve chegar da China no próximo dia 3 de fevereiro. O Estado contabiliza pouco mais de 212 mil pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac, a vacina produzida pelo Butantan a partir dos insumos da chinesa Sinovac.

São Paulo continua em uma nova fase da quarentena, com ordem para que todo o comércio não essencial do Estado feche após as 20 horas nos dias úteis e em todos os horários do fim de semana. Esse esquema especial, anunciado no dia 22, deve durar ao menos até o dia 8 de fevereiro.