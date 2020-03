São Paulo confirma nona morte e número de óbitos no país chega a 11

O número de mortes confirmadas por coronavírus no Estado de São Paulo subiu para nove, segundo balanço divulgado na tarde desta sexta-feira, 20, pela Secretaria Estadual da Saúde. Os quatro novos óbitos confirmados são de idosos com "comorbidades", três são homens (de 70, 80 e 93 anos) e um é de uma mulher de 83 anos. Com os novos registros, o número de mortes por coronavírus no País sobe para 11.

O Estado já havia noticiado a morte do homem de 70 anos na tarde desta sexta-feira. Até o momento, o Estado de São Paulo tem 345 casos confirmados da doença. Do total, 306 são da capital.