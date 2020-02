São Paulo descarta dez casos suspeitos de coronavírus

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Saúde informou que descartou neste sábado, 29, dez casos suspeitos do novo coronavírus após análise laboratorial do Instituto Adolfo Lutz. Desse total, oito tinham sido notificados na capital, 1 em Lorena e 1 em Bauru, ambas no interior do Estado.

O levantamento de sexta-feira, 28, registrava 66 casos suspeitos no Estado e apenas um confirmado.

O balanço preliminar da manhã deste sábado contabiliza apenas os descartes. Esta atualização da manhã não permite contabilizar o total de suspeitos no Estado, pois o banco de notificações do Ministério da Saúde está em consolidação e será divulgado tão logo essa fase se conclua.

"Seguimos trabalhando para dar respostas rápidas diante da notificação de casos suspeitos, com a investigação e articulação com o Adolfo Lutz para diagnóstico laboratorial", afirma a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, Helena Sato.

Campanha

Ainda nesta sexta-feira, o governador João Doria (PSDB) anunciou que o governo do Estado vai investir R$ 30 milhões em um programa de prevenção ao coronavírus, dos quais R$ 14 milhões serão destinados a uma campanha de conscientização que será veiculada em meios de comunicação e redes sociais.

A ação, que será iniciada na próxima semana, prevê ainda a divulgação de informações em escolas da rede estadual e no transporte público. Os R$ 16 milhões restantes serão utilizados para apoio operacional da Secretaria de Estado da Saúde.