São Paulo passa de 43 mil mortes pela covid-19

A Secretaria de Saúde de São Paulo divulgou neste domingo, 6, que o Estado tem um total de 43.015 óbitos pela covid-19 e 1.287.762 casos confirmados da doença. Ainda de acordo com a pasta, 1.141.481 pessoas estão recuperadas, sendo que 138.352 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI estão em 62,2% na grande São Paulo e 55,5% no Estado. O número de pacientes internados é de 10.334, sendo 5.950 em enfermaria e 4.384 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 10h30 deste domingo. A secretaria também informa que os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 598 com um ou mais óbitos.

No total de vítimas fatais, estão 24.732 (57,5%) homens e 18.283 (42,5%) mulheres. Os óbitos permanecem concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 76,7% das mortes. A mortalidade no Estado é maior entre 70 e 79 anos.