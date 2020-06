São Paulo registra 4.975 novos casos de covid-19; mortes vão a 10.581

O Estado de São Paulo registrou 4.975 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados neste sábado, 13, pela Secretaria Estadual da Saúde — o total de casos confirmados chegou a 172.875. A quantidade de pessoas mortas aumentou de 10.368 para 10.581 de sexta para este sábado, um aumento de 213 casos.

Segundo a pasta, entre as vítimas estão 6.105 homens e 4.476 mulheres, e as mortes continuam concentradas em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,6% dos óbitos.

Há casos da doença em 578 dos 645 municípios do Estado de São Paulo - em 306 cidades há registro de uma ou mais mortes pela covid-19.

A secretaria afirma que as taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 76,4% na Grande São Paulo e 69,4% no Estado. Há 13.875 pacientes internados, sendo 8.488 em enfermaria e 5.387 em unidades de terapia intensiva.

O avanço da doença acontece em um momento de flexibilização da quarentena em São Paulo - o Estado deu início à reabertura gradual do comércio no dia 1.º de junho. O projeto de retomada econômica foi anunciado pelo governador João Doria (PSDB) após 64 dias de quarentena geral no Estado, ainda que o período tenha sido insuficiente para fazer a curva epidemiológica decair ou mesmo conseguir manter a taxa de isolamento social acima da casa dos 50%.

