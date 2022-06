SP registra o quarto caso de varíola dos macacos e total de diagnósticos no País chega a seis

O Ministério da Saúde confirmou no início da tarde desta quinta-feira, 16, o quarto caso de varíola dos macacos no Estado. Trata-se de um homem de 28 anos morador da cidade de Indaiatuba, no interior do estado de São Paulo. O caso foi confirmado laboratorialmente pelo Instituto Adolf Lutz.

Conforme informou o Ministério, 0 paciente está em isolamento domiciliar e apresenta quadro clínico estável, sem complicações e sendo monitorado pelas Secretarias de Saúde do Estado e Município. O caso é considerado importado, já que o paciente tem histórico de viagem para países da Europa, assim como os outros três casos confirmados no Estado.

No momento, o Brasil registra seis casos confirmados, além dos quatro de São Paulo, um no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro, e outros 13 estão em investigação, de acordo com a pasta.

O primeiro caso da doença na capital paulista foi confirmado na quinta-feira passada, 9. O paciente é um homem de 41 anos, que mora na capital paulista e tem histórico de viagem para Portugal e Espanha. Ele está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

No mundo

O primeiro caso europeu foi confirmado em 7 de maio em um indivíduo que retornou à Inglaterra da Nigéria, onde a varíola dos macacos é endêmica. Desde então, países da Europa, assim como Estados Unidos, Canadá e Austrália, confirmaram casos. Ao menos 1,5 mil casos já foram confirmados.