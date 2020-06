São Paulo ultrapassa 150 mil casos confirmados e tem recorde de mortes em 24 horas

(em atualização)

São Paulo ultrapassou nesta terça-feira, 9, a marca de 150 mil casos confirmados do novo coronavírus. De acordo com balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, São Paulo tem 150.138 casos da doença e 9.522 mortes. Nas últimas 24 horas, foram registrados 5.545 casos. Em 24 horas, houve um recorde de registro de mortes, 334.

"O número de óbitos reflete infecções que ocorreram dias, semana atrás", afirmou Carlos Carvalho, chefe do Centro de Contigência Contra a Covid-19. Na segunda-feira, foram registrados 43 óbitos em 24 horas.

Projeções apresentadas pelo governo paulista na semana passada mostravam que o Estado pode ter entre 190 mil a 265 mil casos da doença até o final de junho.

Segundo o governo, o aumento de casos confirmados é fruto do aumento da testagem no Estado. "Vocês têm visto um aumento importante no número de casos. O principal motivo é a incorporação de testes rápidos. A contribuição desses testes no total de casos confirmados tem crescido", afirmou Paulo Menezes, coordenador da Coordenadoria de Controle de Doenças do Estado de São Paulo.

Nesta segunda-feira, uma resolução da Secretaria Estadual da Saúde tornou obrigatória a notificação de testes positivos e negativos (PCR + sorológico) por parte de prefeituras e laboratórios privados. Com isso, a capacidade diária de testes de coronavírus em todo o Estado deverá girar em torno de 30 mil exames. O Estado tem capacidade para processar 8 mil testes diários e estima contabilizar ao menos outros 20 mil feitos por laboratórios privados.

Ainda de acordo com o balanço divulgado nesta terça, a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 74,1% na Grande São Paulo e de 68,6% no Estado. Há 4.481 pacientes internados em leitos de terapia intensiva e 8.073 pacientes em leitos de enfermaria. Segundo o governo, as taxas de ocupação vem caindo no Estado após a ampliação de leitos. O número de leitos disponíveis passou de 3.500 no início da pandemia para mais de 7 mil após entregas de respiradores.

Isolamento social e Plano São Paulo

"Aqui não há colapso no sistema de saúde e nenhuma pessoa ficou sem atendimento. Todas as iniciativas são embasadas na Ciência e na Saúde", afirmou a secretaria de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen. Ela afirmou durante a entrevista coletiva que a quarentena vai salvar 90 mil vidas e resultará em 1 milhão de casos a menos no Estado. A quarentena é válida até o dia 15 de junho, mas, desde o dia 1 começou a vigorar no Estado o Plano São Paulo, que prevê a reabertura econômica, ainda com restrições, em algumas regiões. "Se flexibiliza e se abre onde é possível e se endurece onde é necessário", afirmou.

A taxa de isolamento social registrada na segunda-feira no Estado foi de 47% e de 48% na capital.

