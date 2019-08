Sarampo: Crianças de 6 meses a 1 ano devem ser vacinadas antes de viajar para cidades com surto

SÃO PAULO - Crianças de 6 meses a 1 ano que vão viajar para cidades com surto de sarampo devem ser vacinadas contra a doença 15 dias antes do deslocamento. O orientação aos pais foi dada nesta terça-feira, 6, pelo Ministério da Saúde. Segundo a pasta, a indicação é para 39 municípios dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e do Pará. Em São Paulo, a recomendação vale para 32 municípios, incluindo a capital, que já está imunizando crianças dessa faixa etária.

O objetivo da ação é interromper a circulação do vírus pelo País. Os municípios escolhidos estão com surto ativo da doença, quando há registro de crescimento do número de casos.

De acordo com balanço do ministério, entre 5 de maio e 3 de agosto deste ano, foram registrados 907 casos confirmados de sarampo no Brasil, dos quais 901 foram no Estado de São Paulo. Rio de Janeiro (5) e Bahia (1) também tiveram registros.

"A recomendação do Ministério da Saúde em vacinar as crianças de 6 meses a menores de 1 ano de idade, que irão se deslocar para municípios que apresentam surto ativo de sarampo, deve ser mantida até 90 dias após o último caso confirmado de sarampo. O ministério informará aos Estados oportunamente o momento em que a vacinação de crianças menores de um ano de idade deverá ser descontinuada."

Em São Paulo, a Prefeitura anunciou, em 25 de julho, que crianças dessa faixa etária deveriam ser imunizadas contra a doença. A vacinação também será realizada em creches públicas e privadas.

A dose que será aplicada nesse público é chamada de "dose zero" e não substitui as doses que devem ser dadas aos 12 meses da tríplice viral e aos 15 meses da tetraviral, que integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Nesta segunda-feira, 5, o ministério aumentou o nível de alerta para sarampo e colocou em operação o Comitê Operativo de Emergência em Saúde (COE). O grupo, com representantes de vigilância, vacinação, atendimento hospitalar, atenção básica e assistência farmacêutica, é encarregado de fazer um acompanhamento diário da evolução da doença. Antes dessa medida, o monitoramento da pasta era semanal.

Sarampo no Brasil

Em 2016, o Brasil recebeu o Certificado de Eliminação do Sarampo, emitido pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), mas perdeu o certificado em fevereiro deste ano, após surtos da doença, principalmente na Região Norte, a partir de dezembro de 2017.

"O Ministério da Saúde enviou aos Estados, neste ano, 12,1 milhões de doses da vacina tríplice viral para atender à demanda." Segundo a pasta, a ação tem como foco regiões com circulação do vírus e não estão previstas campanhas em outras localidades.

Veja a lista de municípios com recomendação para vacina

No Estado de São Paulo

São Paulo

Santos

Fernandópolis

Santo André

Guarulhos

São Bernardo do Campo

São Caetano do Sul

Mauá

Ribeirão Pires

Mairiporã

Pindamonhangaba

Sorocaba

Diadema

Indaiatuba

Osasco

Barueri

Caçapava

Caieiras

Embu

Estrela D’Oeste

Francisco Morato

Hortolândia

Itapetininga

Itaquaquecetuba

Jales

Mogi das Cruzes

Peruíbe

Praia Grande

Ribeirão Preto

São José dos Campos

Taboão da Serra

Taubaté

No Rio de Janeiro

Paraty

Rio de Janeiro

Nilópolis

No Pará

Monte Alegre

Santarém

Porto do Moz

Prainha

Imunização

O sarampo é uma doença altamente contagiosa, que pode levar à morte. A prevenção é feita com a vacina tríplice viral. As equipes também devem atuar em faculdades como parte da ação para vacinar os jovens. A faixa etária de 15 a 29 anos é alvo de uma campanha desde junho.

O sarampo pode ser evitado com a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba. Ela integra o Programa Nacional de Imunizações (PNI) e é aplicada aos 12 meses, com reforço aos 15 meses com a tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela). Até os 29 anos, a recomendação é tomar duas doses do imunizante. Entre 30 e 59 anos, a pessoa deve ser vacinada uma vez. Para quem não sabe se já tomou o número adequado de doses, a orientação é se imunizar.

Calendário de vacinação

Criança com 1 ano : deve tomar a 1ª dose regular (se tiver vacinado em bloqueio ou campanha deve observar intervalo de um mês);

: deve tomar a 1ª dose regular (se tiver vacinado em bloqueio ou campanha deve observar intervalo de um mês); Criança de 15 meses : deve tomar a 2ª dose regular;

: deve tomar a 2ª dose regular; Criança de 1 a 4 anos: atualizar a caderneta de vacinação;

atualizar a caderneta de vacinação; População de 1 ano a 14 anos : deve ter tomado duas doses de vacina;

: deve ter tomado duas doses de vacina; Adulto de 30 a 59 anos: deve ter tomado uma dose.