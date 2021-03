‘Se tivesse UTI, ele poderia estar vivo’, diz nora de homem morto por covid

SOROCABA - Internado com covid-19 na Santa Casa de Angatuba, interior de São Paulo, o pedreiro José Ariá da Silva, de 62 anos, esperou cinco dias por uma vaga em UTI, em vão. Às 23 horas de domingo, 14, seu coração não resistiu e ele morreu em decorrência da doença. “Se tivesse UTI, ele poderia estar vivo. Os médicos disseram que ele poderia ser entubado para recompor o pulmão e tinha chance de sobreviver”, disse a nora, Maria Eduarda Floriano Pinto da Silva.

O administrador do hospital, Rafael Henrique Pimentel Lopes, disse que logo ao ser internado o paciente passou pela triagem e entrou na fila para transferência. “A gente faz o que pode, mas não temos estrutura física de UTI, e ele precisava de UTI. Conseguimos dar todo suporte possível e impossível a ele enquanto tentávamos uma vaga para ele, mas não apareceu. Para nossa tristeza, o paciente faleceu no domingo”, disse.

José Ariá tinha duas veias que irrigam o coração parcialmente entupidas e se tratava em um hospital de São Paulo. Segundo a nora, isso não impedia que levasse uma vida normal. “Ele era muito ativo, ainda trabalhava como pedreiro. Tinha tudo para seguir adiante com a vida, mas a covid o derrubou.” A família não sabe como ele contraiu o coronavírus. Quando os sintomas se agravaram, na manhã de quarta-feira passada, Silva foi levado à Santa Casa e permaneceu internado. “As equipes de lá fizeram de tudo, mas disseram que a reversão do quadro só seria possível em UTI.”

Na quarta e nos dias seguintes - quinta, sexta, sábado e domingo - houve intensa busca por vaga em UTI. “Os hospitais de referência para Angatuba ficam em Itapetininga e Sorocaba, mas em todos havia fila de espera. O tempo passava e nada. A família também foi atrás e não conseguiu. Tudo lotado. Hoje mesmo, aqui em Angatuba, tem quatro pacientes esperando vaga.” Silva deixou esposa, oito filhos e quatro netos. Maria Eduarda disse que a família está muito abalada. “A gente só vê como essa doença é terrível quando ela chega tão perto assim.”

Mais seis à espera de leitos de UTI

A Santa Casa de Angatuba tinha nesta quarta-feira, 17, outros seis doentes à espera de leito especializado. Um deles estava entubado, em estado grave. “Não foi um caso único. Temos dez leitos credenciados para covid-19 e 42 pacientes com a doença. A gente tenta segurar ao máximo o paciente (vivo), enquanto tenta a vaga, mas está difícil”, diz Lopes.

O excesso de demanda levou a Santa Casa a improvisar uma tenda com 14 leitos de enfermaria nos jardins do hospital para atender pacientes com sintomas leves e moderados. Nesta quarta, todos os leitos estavam ocupados.

A prefeitura de Angatuba informou que o paciente José Ariá da Silva foi internado na Santa Casa local, que mantém parceria com o município, e recebeu todo o suporte necessário, enquanto aguardava vaga de leito especializado. Devido à gravidade do estado de saúde, antes que fosse possível a transferência, o paciente veio a óbito.