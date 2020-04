Secretaria confirma primeira morte de detento por coronavírus no sistema prisional de SP

SOROCABA - O sistema prisional paulista registrou, neste domingo, 19, a primeira morte de preso pelo coronavírus. A vítima, José Iran Alves da Silva, de 67 anos, cumpria pena na Penitenciária 2, em Sorocaba, interior de São Paulo, e morreu na Santa Casa local, onde estava internado desde o dia 9 de abril. A Secretaria da Administração Penitenciária confirmou o óbito e informou que ele tinha comorbidades. Outros dois presos da mesma penitenciária estão internados com o vírus em hospitais da cidade. Um deles está na Santa Casa, o outro, no Hospital Regional de Sorocaba, mas o estado de saúde deles não foi informado.

LEIA TAMBÉM > Militares reprovam participação de Bolsonaro em ato antidemocrático

O detento que morreu ingressou na penitenciária no dia 3 de maio de 2016, após ser encaminhado pelo 2.o Distrito Policial de Campinas, também no interior. Conforme a SAP, ele era portador de hipertensão e fazia tratamento de inflamação na próstata. Os detentos que tiveram contato com os presos acometidos pelo coronavírus estão isolados. O banho de sol foi suspenso na unidade, que tem capacidade para 935 presos, mas abriga 2.051. Sorocaba contabiliza 12 mortes confirmadas e cinco suspeitas de coronavírus. Os casos confirmados chegaram a 65, com 11 pacientes internados em unidade de terapia intensiva (UTI).