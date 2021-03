Secretaria estadual de Saúde do Rio distribui kit intubação a municípios

Com o Estado em fase crítica da pandemia, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio começou a distribuir neste sábado, 27, medicamentos para intubação de pacientes em 22 municípios fluminenses, dentre os quais a capital - recordista de casos e mortes - e Niterói. O País enfrenta uma escassez desses insumos em meio ao agravamento dos casos de covid-19.

O chamado “kit intubação” será entregue até segunda-feira e inclui itens como atracúrio, propofol e morfina, fundamentais para o tratamento de pacientes internados em estado grave em UTI. As primeiras entregas foram feitas na manhã deste sábado, aproveitando a logística de envio das 363 mil doses da vacina contra o novo coronavírus. Os medicamentos vão abastecer dezenas de unidades de saúde das cidades fluminenses.

Os medicamentos para intubação de pacientes com a covid-19 podem faltar em 1.316 municípios do Brasil nos próximos dias, aponta levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), após contato com 2,6 mil prefeituras entre os dias 23 e 25 de março.

Metade dos municípios que responderam à pesquisa indicou que há risco iminente de o hospital local ficar sem medicamentos do kit intubação nesta semana.

O Ministério Público Federal (MPF) enviou quatro ofícios na sexta-feira, 26, ao Ministério da Saúde em que cobra “providências urgentes” para conter o desabastecimento do “kit intubação” e oxigênio medicinal no Rio Grande do Norte, no Piauí, no Pará e no município de Montes Claros, em Minas Gerais.