Secretário da Segurança de São Paulo, general Campos é diagnosticado com covid-19

Secretário da Segurança Pública de São Paulo, o general João Camilo Pires de Campos testou positivo para covid-19. O teste deu positivo nesta quinta-feira, 18, e a informação foi divulgada nesta sexta-feira, 19. Em entrevista coletiva, o governador João Doria (PSDB) afirmou que, por ter tido contato com o secretário nos últimos dias, também fez o teste. O teste de Doria, o quinto para a doença desde o início da epidemia no Estado, deu negativo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que Campos "está assintomático, bem disposto e que cumprirá o período de isolamento com acompanhamento médico, de acordo com as orientações das autoridades de saúde."

Campos é o segundo secretário da gestão Doria diagnosticado com a doença. O secretario de Educação, Rossieli Soares, também está com a covid-19 e chegou a ficar internado, mas teve alta.

Quem também foi diagnosticado com o novo coronavírus foi o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB). Ele se recupera em casa e divulgou vídeo em redes sociais nesta quinta-feira afirmando que permanece sem febre, sem dor e sem falta de ar.