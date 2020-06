Secretário estadual de Educação de SP, Rossieli Soares, está internado com o novo coronavírus

O secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, afirmou nesta terça-feira, 2, que está com o novo coronavírus. Ele está internado no Hospital 9 de Julho, na capital paulista, e é diabético - o que coloca Soares no grupo de risco para a doença.

No Twitter, Soares afirmou que os integrantes da sua equipe com quem teve contato serão submetidos ao exame da covid-19 e passarão por acompanhamento. Uma assessora, a mulher e o filho estão bem.

O secretário anunciaria nesta sexta-feira , 5, o plano do governo para o retorno das aulas em agosto nas escolas estaduais, municipais, particulares, universidades, Fatecs e até cursos de inglês.

Segundo apurou o Estadão, o esquema funcionaria por duas semanas e depois o número de crianças e jovens aumentaria aos poucos. O governo do Estado descartou a possibilidade, antes aventada, de iniciar as aulas com os alunos mais novos, da educação infantil (zero a 5 anos).

O protocolo da volta prevê também uso de máscaras e distanciamento de 1,5 metro dentro das salas de aula. Quem não estiver nas aulas presenciais teria de continuar com atividades a distância, tanto em instituições públicas quanto nas particulares. O plano vale para o todo o Estado, mas cada região paulista pode determinar uma data de reabertura.

Quem é Rossieli Soares

Soares está no comando da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo desde a posse do governador João Doria (PSDB). Ele entrou em 2019 com o desafio de melhorar a aprendizagem das crianças e adolescentes, cujos resultados de avaliações ficavam abaixo de Estados com menos recursos.

Em 2018, pouco antes de integrar o time de Doria, Soares comandou o Ministério da Educação (MEC) durante a gestão do ex-presidente Michel Temer (MDB). E, antes do ministério, havia ocupado os cargos de secretário da Educação Básica durante a gestão de Mendonça Filho no MEC e secretário de Educação de Amazonas.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus