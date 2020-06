Sem cumprir todas as regras preventivas, concessionárias reabrem lojas em SP nesta 6ª feira

SÃO PAULO - Presentes na primeira fase do plano de flexibilização da quarentena em São Paulo, as concessionárias de veículos reabriram as lojas na capital na manhã desta sexta-feira, mas nem todas cumpriram todas as regras preventivas da prefeitura para conter a disseminação do novo coronavírus. Uso inadequado de máscaras entre os funcionários, ausência do termômetro para medição da temperatura dos clientes e a falta de higienização nos veículos foram alguns problemas, principalmente nas concessionárias de pequeno e médio porte.

Uma das determinações exige o uso de películas protetoras nos bancos dos veículos ou higienização a cada uso, assim como vidros e maçanetas. A medida serve para minimizar a disseminação do vírus, pois diariamente centenas de pessoas entram nos veículos para conferir o painel, por exemplo. Invariavelmente, tocam no volante e no câmbio, o que aumenta o risco de contágio.

Na concessionária KFK, no bairro do Imirim, zona norte de São Paulo, foi possível entrar em dois veículos em exposição, um Corsa e um Celta, manusear livremente o interior dos carros, sem orientação dos funcionários quanto o uso de álcool em gel. A mesma cena se repetiu na zona leste, na concessionária Dancar Multimarcas. Um cliente avaliou o interior de um Polo branco, de câmbio automático, sem as medidas de higienização. Em nenhuma das duas concessionárias, foi feita a medição de temperatura corporal do cliente por meio de termômetro digital, outra exigência municipal.

A liberação das concessionárias faz parte do plano de reabertura econômica conduzido pelo governo estadual. Por esse planejamento, a capital paulista foi enquadrada na fase 2 (laranja) de flexibilização no qual é permitida a abertura de alguns setores da economia.

O uso obrigatório de máscaras de proteção respiratória para colaboradores e clientes, outra determinação para reabertura das concessionárias, não foi observada em todos os estabelecimentos. Enquanto os colaboradores da área de atendimento ao cliente de uma concessionária Citroen, na zona norte de São Paulo, usavam o EPI corretamente, profissionais da área de técnica e de manutenção usavam a máscara pendurada em uma das orelhas, cobrindo parcialmente o rosto. O mesmo problema foi observado na concessionária KFK, também na zona norte, onde os profissionais da limpeza estavam sem máscaras.

Uma determinação foi seguida pelos profissionais de todos os endereços visitados pelo Estadão. Ao receber clientes, os funcionários evitaram o aperto de mãos, abraços ou beijos. Os gestos foram substituídos por acenos à distância e cumprimentos verbais.

Ritmo lento

O ritmo de reabertura foi lento pela manhã. Como as regras da prefeitura determinam o funcionamento por apenas quatro horas, entre 10h e 17h, fora do horário de pico, muitas lojas decidiram adiar a abertura para depois da hora do almoço. Na maioria delas, as primeiras horas foram dedicadas à avaliação dos veículos, que ficaram quase 80 dias sem funcionamento.

Marcio Chadi, gerente da concessionária Fiat na Avenida Sumaré, zona oeste de São Paulo, usou a manhã desta sexta-feira para fazer os últimos ajustes da reabertura prevista para 13h. Um dos últimos acertos é a utilização do termômetro digital. “Estamos bem adiantados na adoção das novas medidas. A reabertura da loja vai sinalizar otimismo para a retomada da economia”, opina o gestor.

A retomada era aguardada com grande expectativa pelo setor. De acordo com a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), houve uma queda de 35,64% nas vendas de veículos de janeiro a maio de 2020 em relação ao mesmo período de 2019.

Outro lado

O Estadão solicitou o posicionamento da Citroen sobre o uso inadequado de máscaras em uma das lojas e aguarda o retorno. A concessionária KFK informou que está orientando todos os funcionários sobre a necessidade de higienização neste primeiro dia de reabertura.