Sem dados de SP, Brasil registra 823 mortes por covid-19 em 24 horas

SÃO PAULO - O Brasil registrou 823 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa neste sábado, 17. O balanço, no entanto, não contou com a atualização de São Paulo, Estado mais populoso e responsável pela maior quantidade, em números absolutos, de casos e óbitos desde o início da pandemia.

Ao todo, o Brasil soma 541.323 perdas durante a crise sanitária. Já o total de diagnósticos chegou a 19.339.124, de acordo com o balanço. Nas últimas 24 horas, foram notificados 32.724 casos de coronavírus.

No site, a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) de São Paulo afirma que "não houve atualização das informações de casos e óbitos de covid-19 em 17/julho/2021 por indisponibilidade dos dados". Até a sexta-feira, 16, o Estado acumulava 134.320 mortes e 3.919.754 diagnósticos de covid.

Sem São Paulo, a média móvel de óbitos, índice que corrige distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 1.196. Por sua vez, a de novos casos chegou a 39.048. Ambas estão em tendência de queda há pelo menos 20 dias. Médicos e cientistas, no entanto, ainda alertam que o patamar da pandemia no País é alto.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Segundo os números do Ministério da Saúde, 17.983.275 de pessoas se recuperaram da doença. Outras 817.907 estão em acompanhamento.