Senado aprova renovação de contratos em hospitais do Rio

BRASÍLIA - O Senado aprovou nesta terça-feira, 22, uma medida provisória (MP) do presidente Jair Bolsonaro, autorizando o Ministério da Saúde a prorrogar os contratos de 3.592 profissionais de saúde no Rio de Janeiro, por causa da pandemia do coronavírus. Como houve mudanças no texto, a MP dependerá agora de sanção do presidente.

Os profissionais contratados são temporários e atuam em seis hospitais federais do Rio, desde 2018. A proposta do Executivo previa a prorrogação dos contratos até 30 de novembro. Na Câmara, a data foi alongada para 31 de dezembro deste ano, ou seja, o mesmo período de vigência da calamidade pública.

Ao analisar a MP, os deputados também estenderam os efeitos da medida e autorizaram o Ministério da Educação a prorrogar, até 31 de dezembro de 2021, 12 contratos temporários de arquitetos e engenheiros lotados no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Os senadores deram aval às alterações feitas na Câmara.