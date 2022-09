Será que estamos prontos para a nova emergência global?

“Ninguém estava preparado”, afirma o epidemiologista Jarbas Barbosa. A realidade vista nos hospitais mundo afora revelou que nenhum sistema de saúde estava pronto para receber uma epidemia que gerasse uma grande quantidade de pacientes com casos graves.

“Com base nas experiências anteriores, os grandes modelos de preparação trabalhavam sempre com duas possibilidades: ou um vírus que se espalha rapidamente, como a influenza, mas com uma capacidade limitada de produzir caos em sistemas de saúde; ou de vírus, como Mers e Sars, que produzem casos graves, mas se espalham de maneira limitada. Foram combinadas as duas características”, explica Barbosa.

A imprevisibilidade fez com que pesquisadores e cientistas tivessem de correr contra o tempo em busca de soluções para a doença. Sem remédios e vacinas, para evitar o colapso dos hospitais, governos tentaram controlar a transmissão do vírus com o uso de máscaras, higienização e medidas de distanciamento social.

O Brasil, que tem 2,7% da população mundial, concentra quase 11% do número de mortes no mundo. O resultado evidencia uma série de erros cometidos pelas autoridades públicas. Agora, com a chegada da varíola dos macacos, as coisas poderiam ser diferentes, mas, para o professor e médico sanitarista Gonzalo Vecina, algumas falhas se repetem.

“O governo federal continua fazendo de conta que não existe [a doença]. Esse é um problema grave. Temos que correr atrás de fazer vacina e comprar medicamentos, e o governo federal também não tem feito isso. E os governos estaduais e municipais também têm parte da responsabilidade nesses mesmos problemas que nós estamos enfrentando. Ainda bem que esse vírus é mais lento.”

Aprender é diferente de mudar

As lições de saúde pública impostas não surtiram muitos efeitos práticos, avalia o ex-ministro da Saúde Nelson Teich. “Existe uma diferença grande entre você aprender e conseguir mudar definitivamente. Aprendemos que é preciso mais comunicação, coordenação, liderança, estratégia, planejamento e informação, mas honestamente a sensação é de que, na prática, nada mudou. Podemos ter aprendido, mas não quer dizer que hoje estejamos mais preparados.”

Para a médica infectologista Rosana Richtmann, apesar de a comunicação da área da saúde ter se popularizado, o processo gerou poucos avanços práticos. “Tivemos que falar sobre a importância de testes, vacinas e tratamento. Com a monkeypox, estamos repetindo as mesmas coisas. O que mudou é o entendimento, tanto dos jornalistas quanto da população em si.”

Na área farmacêutica, a situação é um pouco diferente. Avanços tecnológicos, especialmente na produção e na pesquisa de imunizantes, ocorreram com maior vigor, avalia Grega Kumer, diretor associado de Relações Governamentais da Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas (IFPMA). “É claro que houve falhas, como a falta de distribuição equitativa, problemas de barreiras comerciais e um nacionalismo das vacinas. Em um momento como esse não deveríamos ter fronteiras.”