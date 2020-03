Sérgio Trindade, nobel da paz com IPCC, morre em NY vítima do coronavírus

WASHINGTON - O especialista em bioenergia Sérgio Campos Trindade morreu na quarta-feira, 18, aos 79 anos, em Nova York, em decorrência de complicações associadas ao coronavírus. A morte foi informada pela Agência Fapesp e por familiares de Trindade nas redes sociais.

O engenheiro químico recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007 ao lado dos integrantes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) pela luta na preservação do meio ambiente e a divulgação do conhecimento sobre mudanças climáticas e os efeitos no planeta.

O brasileiro era um especialista em energia renovável e trabalhava como consultor em negócios sustentáveis. Ele era membro do Comitê Científico para Problemas do Ambiente (Scope, na sigla em inglês), agência vinculada à Unesco.

O Estado de Nova York tem 5,5 mil casos confirmados de coronavírus, mais de 40% do número infecções no país inteiro. Os EUA registraram até agora 12 mil confirmações do vírus.