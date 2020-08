Série de lives 'Retomada Verde' discute a influência das mudanças climáticas na saúde humana

As mudanças climáticas são uma das maiores preocupações na área de saúde atualmente. O aumento da temperatura global já é sentido nas atuais ondas de calor, na transmissão de doenças e na segurança alimentar de populações de todas as regiões do planeta.

Nesta quarta-feira, 26, o Estadão conversa sobre o assunto com Carlos Nobre, doutor em Meteorologia e ex-coordenador-geral do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Inpe, e Paulo Saldiva, médico patologista e professor titular da Faculdade de Medicina da USP. A transmissão será às 16h, no Facebook do jornal, e faz parte da série de lives “Retomada Verde”.

Os especialistas irão explicar, em principal, de que forma há influência e quais as consequências do aquecimento global e das alterações climáticas na disseminação de patologias virais, nos problemas de pele e na alimentação das pessoas.

Cobertura multiplataforma

A crise causada pela pandemia da covid-19 incentivou uma discussão: como retomar a economia em novas bases, de maneira mais sustentável? Batizado de Retomada Verde, esse movimento global tem engajado cada vez mais empresários, economistas e personalidades no Brasil.

O tema fará parte de uma cobertura multiplataforma no Estadão, que incluirá reportagens especiais, podcasts, vídeos e conteúdos especiais para Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter e Facebook.