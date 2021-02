Serrana (SP) inicia vacinação em massa contra covid-19 em estudo inédito

SERRANA - Na manhã desta quarta-feira, 17, cinco moradores de Serrana foram os primeiros vacinados contra o vírus da covid-19 em projeto de pesquisa do Instituto Butanta, o Projeto "S", que pretende imunizar 30 mil dos 45 mil habitantes município, do interior de São Paulo. Segundo Dimas Covas, diretor do instituto, os primeiros resultados do estudo, que é pioneiro no mundo, devem sair em três meses.

A cidade foi dividida em 25 subáreas, que formarão quatro grandes grupos populacionais - denominados clusters -, cada qual identificado com uma cor distinta - verde, amarelo, azul e branco. Também não poderá tomar a vacina contra o novo coronavírus quem teve febre nas 72 horas anteriores. O estudo fará as comparações entre os clusters, antes e depois da vacinação. Os moradores do grupo verde têm até o dia 21 para participar da vacinação, que começa oficialmente na tarde desta quarta-feira.

Segundo Marcos Borges, pesquisador do projeto e professor da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, 8 mil pessoas atualizaram o cadastro no projeto depois que deixou de ser secreto. Somando as pessoas que já estavam cadastradas na pesquisa antes de saber que era para receber o imunizante (são cerca de 29 mil moradores cadastrados) estão aptos a serem vacinados.

"Foram separadas 60 mil doses para esse estudo", confirmou o governador João Doria (PSDB). Ele reforçou que o envio dessas doses para Serrana não interfere no número de doses contratadas pelo Ministério da Saúde. Ele também garantiu que, apesar da especulação, pessoas de fora da cidade não conseguirão ser vacinadas.

Dimas Covas explicou, ainda, que pesquisadores do instituto estão na cidade desde setembro e fizeram um recenseamento da população local. Além disso, o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn, reforçou o pedido para que a população do Estado mantenha medidas para evitar a transmissão da covid-19, dirigindo-se especialmente aos jovens.