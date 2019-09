Setembro Amarelo: envie suas perguntas para Daniel Martins de Barros

SÃO PAULO - O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. É neste mês que ações em diferentes esferas sociais buscam promover a saúde mental e dar destaque a centros que oferecem ajuda a quem precisa. Para abordar esse tema tão importante, o psiquiatra Daniel Martins de Barros, colunista do Estado, será entrevistado ao vivo no espaço O Leitor Entrevista, na TV Estadão, nesta segunda-feira, 9, às 17 horas.

A live será transmitida pela página do Estadão no Facebook.

Você tem dúvidas sobre como reconhecer sinais que mostrem que uma pessoa precisa de ajuda? Envie suas perguntas por WhatsApp para o número (11) 9-9147-5968.

O colunista escreve quinzenalmente às segundas-feiras. Em seu último texto, o psiquiatra destaca que para prevenir o suícidio, em primeiro lugar, de longe, o mais importante é investimento sério em saúde mental.

"Sabe-se que a maioria dos casos está ligada a algum transtorno mental, principalmente depressão e dependência química", escreveu Martins de Barros.

Setembro amarelo

O mês foi escolhido em razão do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, celebrado todo ano em 10 de setembro. A data é organizada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e tem a Organização Mundial da Saúde (OMS) como copatrocinadora. O objetivo do dia é conscientizar as pessoas ao redor do mundo que o suicídio pode ser evitado.

Nesta segunda, a OMS divulga dados sobre casos de suicídio no mundo.

Em ação desde 2015, o Setembro Amarelo foi criado pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Durante o mês, monumentos em diferentes cidades também adotam a cor amarela em suas fachadas para dar visibilidade à causa. A cor amarela, segundo o site do CVV, representa a vida, a luz e o sol, simbolismo que reflete a proposta da campanha de preservar a vida.