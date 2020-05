Setores econômicos aprovam flexibilização da quarentena em SP, mas fazem outras cobranças

Os setores econômicos aprovaram a flexibilização da quarentena no Estado de São Paulo a partir do dia 1.º de junho, mas fizeram cobranças para a retomada das atividades. Segundo os representantes ouvidos pelo Estadão, há detalhes que não foram esclarecidos no plano divulgado pelo governador João Doria (PSDB), na última quarta-feira.

O presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, Nabil Sahyon, reclama da restrição de quatro horas para o funcionamento dos estabelecimentos. Em outros Estados que liberaram a abertura dos shoppings, são oito horas. Ele terá uma reunião virtual nesta quinta-feira com a secretária de desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen.

“Entendemos que é importante voltar a abertura para começarmos a respirar um pouco, porque os lojistas já estão muito prejudicados. Mas gostaríamos que mudasse a restrição do horário. É muito complicado abrir a loja e chamar o funcionário para atender por apenas quatro horas. Quanto mais tempo, menos aglomeração”, disse Sahyon, que calcula prejuízo de R$ 26 bilhões nos 577 shoppings espalhados pelo Brasil.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo cobrava uma posição do governo para dar “um horizonte” aos empresários, de acordo com o assessor econômico da entidade, Altamiro Carvalho. “O prejuízo foi contundente em atividades varejistas e consequentemente em todo o setor econômico”, afirmou Carvalho, que falou em perdas de R$ 45 bilhões.

A FecomercioSP conversa com o governo para haver medidas de amparos, como o processo burocrático rápido para a retomada e a postergação das obrigações tributárias. “É preciso dar fôlego aos comerciantes. Os que não quebraram vão estar muito fragilizados para retomar. Esperamos que haja sensibilidade”, reforçou Carvalho.

O presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Luiz França, comemorou o fato de os stands de vendas de apartamentos poderem voltar a funcionar. Ele diz que o setor manteve 94% das obras em funcionamento na quarentena, com “normas sanitárias bastante rígidas”. “Achamos que vai aparecer uma nova classe de comprador, que quer um conforto maior por passar mais tempo em casa.”

Em nota divulgada à imprensa, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) apoiam o plano de flexibilização da quarentena. “Estamos com uma expectativa muito positiva referente ao plano que foi apresentado. Se houver responsabilidade de todos os agentes envolvidos, com certeza vamos evoluir muito nesse processo”, diz Alfredo Cotait Neto, presidente da Facesp e da ACSP.