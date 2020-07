Shopping em Botucatu faz drive-thru em corredor de lojas; Estado pede ação do MP

Saiba Mais

SOROCABA – Um shopping de Botucatu, no interior de São Paulo, inaugurou nesta quinta-feira, 2, um sistema drive-thru indoor, liberando a entrada de carros nos corredores internos do prédio. Com isso, os clientes passaram a retirar os produtos na porta das lojas.

A cidade está incluída na fase 1 (vermelha) do Plano São Paulo de reabertura da economia e só podem funcionar os serviços essenciais. O governo estadual considerou que o sistema contraria as normas e vai mobilizar o Ministério Público de São Paulo.

De acordo com o Shopping Botucatu, a medida foi tomada com os cuidados para manter a segurança de clientes, que têm a temperatura corporal medida na entrada do estabelecimento e não podem sair do carro. Todos são obrigados a usar máscara.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado informou que, na fase vermelha, é permitida a entrega de produtos por drive-thru, mas apenas no estacionamento do comércio. A prestação do serviço em área interna contraria as regras da fase mais restritiva.

Conforme a pasta, a iniciativa do shopping está sujeita à intervenção do Ministério Público. A prefeitura informou que vai reavaliar o procedimento adotado pelo shopping. Inicialmente, a ação foi considerada pelo município em conformidade com as deliberações do Comitê Covid-19, que permite atividades de delivery e drive-thru em estabelecimentos comerciais.