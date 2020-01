Sobe para 14 número de casos de coronavírus na Tailândia

O número de casos do novo coronavírus detectados na Tailândia subiu para 14, depois que autoridades tailandesas relataram mais seis pessoas afetadas pelo surto no país, nesta terça-feira, 28. O secretário permanente do Ministério da Saúde, Sukhum Kanchanapimai, disse em entrevista coletiva que cinco das seis pessoas infectadas com o coronavírus 2019-nCov, como está sendo chamado o vírus têm entre 6 e 60 anos e pertencem à mesma família da província chinesa de Hubei, onde está Wuhan.

O sexto caso é uma pessoa da cidade de Chongqing, no sul da China. Kanchanapimai disse que os seis deram positivo em testes de laboratório, embora ainda estejam aguardando confirmação oficial. A Tailândia é o país com o maior número de pessoas afetadas após a China, onde se originou o surto, bem como o principal destino dos turistas chineses na região.

Segundo o China Business News, cerca de 20.000 chineses de Wuhan, onde se originou o surto de coronavírus, chegaram à Tailândia de avião entre 30 de dezembro, quando foi relatado o primeiro caso, e 22 de janeiro, quando as viagens da cidade chinesa foram canceladas.

A última atualização oferecida esta manhã pela Comissão Nacional de Saúde da China indica que o número de mortes por esse surto de pneumonia agora sobe para 106 na China, enquanto os casos confirmados subiram para 4.515 no país.

Esse novo tipo de coronavírus também se expandiu para a Austrália (6 pessoas infectadas), Cingapura (5), Taiwan (5), Estados Unidos (5), Japão (4), Malásia (4), Coréia do Sul (4), França (3) e Vietnã (2), além de Camboja, Canadá, Alemanha, Costa do Marfim, Nepal e Sri Lanka, com um caso cada. /EFE