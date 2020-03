Sobe para 25 número de infectados pelo novo coronavírus no Brasil

BRASÍLIA - Subiu para 25 o número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil, de acordo com balanço atualizado na tarde deste domingo, 8, pelo Ministério da Saúde.

São 16 casos em São Paulo, três no Rio de Janeiro, dois na Bahia, e um em cada um dos seguinte Estados: Alagoas, Espírito Santo, Distrito Federal e Minas Gerais. Em relação ao boletim anterior, divulgado no sábado, são seis novos casos: três em São Paulo, um no Rio, um em Alagoas e um Minas. Com isso, foi a sete o número de Estados a registrar pessoas contaminadas pelo covid-19 no Brasil.

Há 663 casos suspeitos e 632 já foram descartados. A maior parte dos suspeitos se encontra em São Paulo (176), em Minas Gerais (122) , no Rio de Janeiro (110) e no Rio Grande do Sul (88). O Maranhão é o único Estado que não teve nenhum registro de suspeita até agora, de acordo com o ministério.

O caso do DF é um dos que mais chama atenção pela gravidade. Uma mulher, de 52 anos, está em isolamento na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília. Ela apresenta um quadro grave. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, neste domingo pela manhã ela tinha apresentado uma “discreta melhora do quadro respiratório”.

O primeiro caso de coronavírus no País foi confirmado pelo ministério na quarta-feira, 26, logo após o carnaval. O paciente tinha viajado para a Itália, assim como boa parte dos outros infectados. Houve casos importados também dos Estados Unidos e do Irã e agora do Japão. O País registra até o momento transmissão local somente em São Paulo e na Bahia, por contato com pessoas que já haviam tido confirmação de contágio pelo coronavírus.

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo afirmou que um dos novos casos tem histórico de viagem para a Itália, um ao Japão e o terceiro se infectou a partir de contato com outra pessoa que já tinha o covid-19. Todos estão estáveis e em isolamento domiciliar.

Na China, país onde o novo coronavírus surgiu, já são 80.859 confirmados e 3.100 mortes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O segundo país com maior número de infectados passou a ser a Itália, que já registra, segundo dados do governo local, 7.375 casos confirmados. Em apenas 24 horas, o número de mortos em decorrência da infecção subiu 57% na Itália, chegando a 366 neste domingo, 8.

A alta nos casos fez o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, decretar quarentena no norte do país. Estimativa do Itamaraty indicou que entre 70 mil e 90 mil brasileiros residentes na Itália vivem na área sob quarentena.